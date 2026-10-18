İngiltere kıyılarında deniz ekosistemini hayata döndürmek amacıyla benzeri görülmemiş büyük bir çevre projesi başlatıldı. Onlarca yıldır ihmal edilen ve aşırı avlanma, kirlilik ile hastalıklar yüzünden çoraklaşan deniz tabanını kurtarmak için North Shields balıkçı iskelesi açıklarında denizin dibine dev beton bloklar indirildi.

Proje kapsamında özel ve dayanıklı malzemelerden üretilen 20 adet dev resif küpü su altına yerleştirildi. Yaklaşık bir asır önce yok olan doğal yaşamı yeniden canlandırmayı hedefleyen bu yapılar, binlerce deniz canlısının sığınabileceği ve flora ile faunanın yeniden gelişebileceği sağlam bir temel oluşturuyor.

Ekosistemin kilit taşı olarak görülen istiridyeleri bölgeye geri kazandırmak için denize 35 bin genç istiridye bırakıldı ve resifin gelişimi için 40 tonluk kabuk tabakası zemin olarak serildi.

Su kalitesini artırma ve doğal bir filtre görevi görme yetenekleriyle bilinen istiridyelerin korunması amacıyla özel tasarlanmış resif kovaları da kullanılıyor.

İSTİRİDYE POPÜLASYONU YÜZDE 95 YOK OLDU

Birleşik Krallık genelinde 19. yüzyıldan bu yana yerli istiridye popülasyonunun yüzde 95'ten fazlasının yok olduğu ve benzer bir ekolojik çöküşün tüm Avrupa genelinde yaşandığı belirtiliyor.

Tarihi 13. yüzyıla kadar uzanan Newcastle yakınlarındaki North Shields bölgesinde yürütülen bu restorasyon çalışmasına yerel halk da büyük destek verdi. Yaklaşık 190 gönüllü vatandaş, binlerce istiridyeyi temizleyip hazırlayarak yapay resif bloklarına yerleştirilmesine katkıda bulundu.