Elazığ'da faaliyet gösteren Özel Eyşan 2 Bakım Merkezi'nin kurucusu ve sorumlu müdürü Şengül Çakıcı, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırladığı dilekçeyle hem hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) verilmesini hem de aynı uygulamanın ülke genelinde sürdüğü gerekçesiyle 81 ildeki özel bakım merkezleri hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

"63 GÜN TUTUKLU KALDIM, İŞLEMLERİMİZ MEVZUATA UYGUNDU"

Çakıcı, dilekçesinde yoğun bakımda tedavi gören engelli bireyler için devlet tarafından bakım ödemesi alınmaya devam edilmesinin "kamu zararı" oluşturduğu iddiasıyla tutuklandığını, bu nedenle 63 gün özgürlüğünden mahrum bırakıldığını belirtti. Kurumun faaliyetlerinin 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2017/07 sayılı Genelgesi kapsamında yürütüldüğünü savunan Çakıcı, hastanede refakatçi talep edilmediği durumlarda engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarının bakım merkezi tarafından karşılandığını ve buna ilişkin kayıtların düzenli olarak tutulduğunu ifade etti.

Dilekçede, bakım ücretlerinin her ay Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından incelenerek onaylandığı, dolayısıyla işlemlerin idarenin bilgisi ve denetimi altında gerçekleştirildiği öne sürüldü.

YARGITAY KARARINA DİKKAT ÇEKTİ

Çakıcı, savunmasında Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2024 tarihli bir kararına da atıfta bulunarak, kamu kurumlarının denetimine açık işlemlerde dolandırıcılık kastının oluşmayacağı yönündeki değerlendirmeyi hatırlattı.

Bu nedenle hakkında dava açılmasını gerektirecek yeterli şüphe bulunmadığını savunan Çakıcı, soruşturmanın KYOK kararıyla sonuçlandırılması gerektiğini ileri sürdü.

"Tutuklama hukuka aykırıydı" iddiası

Dilekçede, tutuklama tedbirinin Anayasa'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını düzenleyen 19. maddesine ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun tutuklamaya ilişkin hükümlerine aykırı olduğu da öne sürüldü.

Çakıcı, hakkında kaçma ya da delilleri karartma şüphesini ortaya koyan somut bir olgunun bulunmadığını belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin haksız tutuklamalara ilişkin kararlarını da dilekçesine dayanak gösterdi. Haksız tutukluluk nedeniyle doğan maddi ve manevi tazminat haklarını saklı tuttuğunu ifade etti.

"YA TÜM BAKIM MERKEZLERİ SORUŞTURULSUN YA DA HAKKIMDAKİ SUÇLAMA DÜŞSÜN"

Başvurunun en dikkat çeken bölümünü ise 81 ilde soruşturma açılması talebi oluşturdu.

Çakıcı, savcılığın değerlendirmesi doğrultusunda yoğun bakımda bulunan engelli bireyler için bakım ücreti ödenmesinin suç olarak kabul edilmesi halinde, aynı uygulamanın Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 400 özel bakım merkezinde de sürdüğünü öne sürdü.

Bu nedenle Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereğince yalnızca Elazığ'daki bakım merkezinin soruşturulmasının hukuka aykırı olduğunu savunan Çakıcı, aynı uygulamayı gerçekleştirdiği belirtilen tüm bakım merkezleri hakkında da soruşturma başlatılmasını istedi.

Çakıcı'nın başvurusunda öne çıkan talepler şöyle sıralandı:

Hakkında yürütülen soruşturmada Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) verilmesi,

İddiaların suç olarak değerlendirilmeye devam edilmesi halinde Türkiye genelindeki aynı uygulamayı yaptığı öne sürülen tüm özel bakım merkezleri hakkında soruşturma başlatılması,ortada gerçek anlamda bir suç varsa ve somut delillerle tespit edilmişse bu suçun diğer illere bildirilmemesini sağlayan görevli ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti .