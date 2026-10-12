ABD merkezli havayolu şirketi Delta Air Lines, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler nedeniyle Atlanta ile Riyad arasında başlatılması planlanan aktarmasız uçuşları Mart 2027'ye ertelediğini açıkladı.

Şirketten Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Durumu yakından takip ederken, Saudia ve Riyadh Air dahil olmak üzere ilgili devlet kurumları ve havacılık ortaklarıyla yakın temasımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Karar, İran destekli Yemenli Husilerin hafta sonu Riyad Havalimanı'na düzenlediği ve can kayıplarına neden olan saldırıların ardından geldi. Saldırılar sonrasında Suudi Arabistan ve komşu ülkelere uçuş düzenleyen çok sayıda havayolu şirketi, bazı seferlerini iptal etmişti.

Delta, Atlanta-Riyad hattında uçuş başlatma planını geçen yıl, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin birkaç ay ardından duyurmuştu.

İLK DİREKT UÇUŞLAR OLACAKTI

Planlanan seferler, Delta'nın Suudi Arabistan'a yönelik ilk doğrudan yolcu uçuşları olacaktı. Bu hattın faaliyete geçmesiyle Delta, Suudi Arabistan'a aktarmasız uçuş gerçekleştiren tek ABD'li havayolu şirketi konumuna gelecekti.

ABD'nin diğer büyük havayolu şirketleri United Airlines ve American Airlines ise Suudi Arabistan'a ortak uçuş (codeshare) anlaşmaları kapsamında hizmet veriyor.