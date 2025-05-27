MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Başkanları'nın aralarında olduğu DEM Parti heyetiyle yaklaşık 40 dakika görüştü.

Görüşmenin ardından DEM Parti'nin grup toplantısı başladı.

'ÇİFTE BAYRAM' ÇAĞRISI: 'AKSİ HALDE...'

Burada konuşan DEM Partili Bakırhan İnfaz Kanunu için çağrıda bulunarak, "İnfaz Kanunu artık demokratik standartlara göre yeniden düzenlenmeli cezaevleri boşalmalıdır. Cezaevlerinde bulunan tutsakların aileleri çifte bayram yapmalıdır diyoruz. Bu çerçevede çıkacak bir infaz paketini de destekleyeceğimizi, aksi halde düşüncelerimizi o platformda dile getireceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Kayyumların demokrasiye aykırı olduğunu belirten Bakırhan, "Türkiye kayyum belasında kurtulmalıdır" dedi.

Bakırhan ayrıca medyaya yönelik eleştirilerini de şöyle sıraladı:

MEDYAYA 'SÜREÇ' ELEŞTİRİSİ

"Medyanın dili en başta acilen değişmelidir, halen sürece uygun olmayan zehirli, tahrik edici bir dil kullanılıyor. Bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Herkes yorum yapıyor, aynı insanlar futbol, felsefe de anlatıyor. Bence artık Türkiye bu tür yorumlardan kurtulmalıdır.

Sabah akşam bize ve değerlerimize hakaret edenlerin dili çözüm zeminini zehirliyor. Çok açık söylüyorum biz de tabanımız da oldukça rahatsızız. Bu süreç en başta dille başlar, bu dilin de en başta medyada çözülmesi gerekiyor. Medya çözüm dilini ne kadar benimserse, ne kadar konuşursa barışın toplumsallaşması da o kadar güçlü olur.

Barış toplumda başlar, dilde hayat bulur.

Bir süreç yürüyor, kaygıları olan insanlar da var. 100 yıllık algılar ve inkarcı yaklaşım kabul etsek de etmesek da soru işaretleri yaratmış durumdadır. Çok net söylüyorum bu ülkenin başkenti, dili, bayrağıyla hiçbir zaman bir sorunumuz olmadı ve tartışma konumuz değil. "Peki bunlar değilse siz ne istiyorsunuz?" diye soruyorlar onlara da yanıt veriyorum.

Derdimiz Türkiye'nin değerleriyle değil rejimin Kürdü kabul etmeyen karakteridir. Biz devlet artı demokrasi formülünü savunuyoruz. Kürdün dilinin kültürünün ve varlığının dışlanmadığı, Alevinin eşit yurttaş olacağı bir ülke istiyoruz.

Demokratik eşit vatandaşlık, güçlü yerel demokrasi istiyoruz."

"BİZ KİMSENİN YEDEĞİ YA DA PAZARLIK UNSURU DEĞİLİZ"

Bakırhan, yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

"Öcalan'ın kardeşlik hukuku çağrısı demokratik ulus mutabakatı temelinde yeni ve kalıcı bir toplumsal sözleşmenin ruhunu yansıtıyor. Bin yıllık kardeşliğimizi eşit yurttaşlığa dayalı demokratik bir Anayasa ile güvence altına alabiliriz. Bugün 27 Mayıs'ın yıldönümündeyiz. Askeri vesayet ve darbe kültürünü demokratik bir sözleşmeyle tamamen kapatabiliriz. Darbenin panzeri özgür siyasettir. Anayasa tartışması tabu değil, müzâkare alanı olmalıdır. Ne eski vesayete sığınır, kabul ederiz ne de mevcut merkezleşmeyi kabul ederiz. Biz üçüncü yoluz. Biz demokratik zeminiyiz. Biz kimsenin yedeği ya da pazarlık unsuru değiliz ha biz DEM Parti'yiz. Bu süreç de o süreç değil. Biz demokratik siyasetin kurucu unsuruyuz."