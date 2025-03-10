DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Bugün ilk olarak Meclis'te EMEP ile görüşen DEM Parti yetkilileri, daha sonra CHP'yi ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye DEM Parti'den Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları yer aldı.

CHP heyetinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen bulundu.

2 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları açıklama yaptı.

"ÇAĞRININ MUHATABI PKK, SİYASİ PARTİLER VE DEVLETTİR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, görüşme ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla ilgili kendilerini bilgilendirdik. Bu çağrının muhatabı PKK, devlet ve siyasi partilerdir. Yapılan bu çağrıya Türkiye'deki bütün muhalif partiler ve siyasi dinamikler tarafından olumlu yanıtlar verildi. Türkiye dışında hem hükümetler düzeyinde ve insan hakları düzeyinde bir sahiplenme var. Bu nedenle zeminin bu kadar güçlü olduğu bir zamanda hepimizin demokrasiye ve barışa ekmek kadar ihtiyacı olduğu bir zeminde başta iktidar ve devletin bu zemini güçlendirmesine katkı sağlamasının önemi var."

Suriye'deki Alevi katliamına değinen Hatimoğulları, "Şu anda bizler Türkiye'de de bölgede de bugüne kadar yaşanmış en büyük Alevi katliamıyla karşı karşıya olduğumuzun altını çiziyorum. Alevi katliamının bir an önce durmasını, Suriye'deki Kürt halkının orada vermiş olduğu demokratik mücadelenin bilinmesi önemli ve kıymetli" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise açıklamasında, "Çatışmalı bir süreç terk edecekse, terör örgütü silahlarını bırakacaksa, kendisini lağvedecekse, artık hiçbir ana ağlamayacaksa, şehitler gelmeyecekse, kan duracaksa, yetimler olmayacaksa milletin verdiği görev bu sürece katkı sağlamaktır. Milletten bu yetkiyi alıp da bu sürece ne olursa olsun karşı olmak demek, akan kan ve gözyaşına benim bir çözümüm yoktur demektir" dedi.

"YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI GEREKİYOR"

Özel, şöyle devam etti: "Biz Kürt sorununu inkar etmeyen, Kürt sorununu dışlamayan aksine Kürt sorunu kapsayan ve çözecek olan bir demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz. Ve parlamentoda bu sorunla ilgili çalışma başladığında biz görevimizi yerine getirmiş bir şekilde orada olacağız. Bizim hedefimiz Türkiye'nin hem Kürtler hem Türkler, hem Aleviler hem Sünniler, etnik kimliği ya da inancı ve mezhebi ne olursa olsun tam demokrasi, herkesin kendini eşit gördüğü bir toplum. Bunun için bütün yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor."