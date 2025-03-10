CHP heyetinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen bulundu.
"ÇAĞRININ MUHATABI PKK, SİYASİ PARTİLER VE DEVLETTİR"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, görüşme ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla ilgili kendilerini bilgilendirdik. Bu çağrının muhatabı PKK, devlet ve siyasi partilerdir. Yapılan bu çağrıya Türkiye'deki bütün muhalif partiler ve siyasi dinamikler tarafından olumlu yanıtlar verildi. Türkiye dışında hem hükümetler düzeyinde ve insan hakları düzeyinde bir sahiplenme var. Bu nedenle zeminin bu kadar güçlü olduğu bir zamanda hepimizin demokrasiye ve barışa ekmek kadar ihtiyacı olduğu bir zeminde başta iktidar ve devletin bu zemini güçlendirmesine katkı sağlamasının önemi var."
Suriye'deki Alevi katliamına değinen Hatimoğulları, "Şu anda bizler Türkiye'de de bölgede de bugüne kadar yaşanmış en büyük Alevi katliamıyla karşı karşıya olduğumuzun altını çiziyorum. Alevi katliamının bir an önce durmasını, Suriye'deki Kürt halkının orada vermiş olduğu demokratik mücadelenin bilinmesi önemli ve kıymetli" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise açıklamasında, "Çatışmalı bir süreç terk edecekse, terör örgütü silahlarını bırakacaksa, kendisini lağvedecekse, artık hiçbir ana ağlamayacaksa, şehitler gelmeyecekse, kan duracaksa, yetimler olmayacaksa milletin verdiği görev bu sürece katkı sağlamaktır. Milletten bu yetkiyi alıp da bu sürece ne olursa olsun karşı olmak demek, akan kan ve gözyaşına benim bir çözümüm yoktur demektir" dedi.
"YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI GEREKİYOR"
Özel, şöyle devam etti: "Biz Kürt sorununu inkar etmeyen, Kürt sorununu dışlamayan aksine Kürt sorunu kapsayan ve çözecek olan bir demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz. Ve parlamentoda bu sorunla ilgili çalışma başladığında biz görevimizi yerine getirmiş bir şekilde orada olacağız. Bizim hedefimiz Türkiye'nin hem Kürtler hem Türkler, hem Aleviler hem Sünniler, etnik kimliği ya da inancı ve mezhebi ne olursa olsun tam demokrasi, herkesin kendini eşit gördüğü bir toplum. Bunun için bütün yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor."
Meclis'e vurgu yapan Özel, "TBMM dışındaki oluşturulan zeminlerde bir çözüm arayışı, doğru bir çözüm arayışı olmaz. Bunun için de şeffaf, samimi, Meclis'te ve toplumsal mutabakatı sağlayacak, toplumsal rıza üretecek bir sürecin yürütülmesiyle ilişkili kararlılığımızı ifade ediyorum" diye konuştu.
Suriye'de yaşanan Alevi katliamına değinen Özgür Özel, şunları söyledi:
"Suriye'deki Alevilere yönelik saldırılarla ilgili 15 kişilik bir heyetle arkadaşlarımız bölgede. Bugün de sınırın sıfır noktasında bir basın açıklaması yapacaklar. Biz de konuyu dikkatle, endişeyle takip ediyoruz. Aylardır bu iktidara Suriye'nin önce askeri, sonra siyasi istikrara kavuşması gerektiğini, bunun için de Suriye'deki tüm grupların; Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların, Dürzilerin, Alevilerin, Sünnilerin birlikte temsil edildikleri bir geçiş hükümeti ve bu birlikte temsil edilecekleri bir anayasa ve seçime dayalı birlikte yönetecekleri bir demokratik Suriye öneriyoruz. Onlar bunu bir aktörler, kravat taktıkları bir aktörle yapmaya çalışıyorlar ve bunun sağlıklı ilerleyeceğini düşünüyorlar. Binin üzerine çıktığı söylenen sivil kayıpların sorumlusu kim? Katliam yaşanıyor. Bunun sorumlusu kim? Aralık ayında büyük bir zafer ilan etmişlerdi. Bu mu sonu, Alevilerin katledilmesi mi, orada meşru muhatap gördüğünüz kişilerin Aleviler katledilirken buna engel olduklarını mı bize? Suriye'de akan her gözyaşından bugünkü rejime tam destek veren ve bu rejimi sanki meşru ve herkesi kapsayan bir geçiş hükümeti yapanlar sorumludur."