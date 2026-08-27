Kocaelispor-Amedspor maçında bir grup İstiklal Marşımız okunurken saygı duruşunda bulunmadı ve ıslıkladı. Bu tahriki birkaç kişinin ‘ceset torbasını’ çağrıştıran sarı poşet açması izledi. Terör örgütü PKK’nın katliamları başlattığı 15 Ağustos gününü, Mersin ve Mardin başta olmak üzere çok sayıda ilde havai fişeklerle kutlamaya kalkanlar oldu.

Aralarında çocukların olduğu sivil masum insanları katleden katiller, hatip olarak meydanlara salındı. Bu tahriki, asker-polis katili teröristler için taziye çadırları kurulup mevlit okutulması izledi.

HATİMOĞULLARI’NA TEPKİ

Tüm bu yaşananlar, AKP’lileri bile isyan noktasına getirdi. AKP’li Şamil Tayyar, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Türk askerine kurşun sıkarken ölen 29 PKK’lı terörist için taziye programı düzenlenmesini sosyal medya mesajıyla paylaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın bu programda öldürülen PKK mensuplarını öven ifadeler kullanmasını ve “Yüz yıllardır yok sayılan Kürt halkı için ‘Hayır, Kürtler vardır. Bu coğrafyanın kadim halkıdır’ diyerek mücadeleye katıldılar” sözlerini eleştirerek, şunları yazdı:

“Hani diyorum ya PKK gibi DEM de silah bıraksın. Sürece en fazla zehirli dilleri zarar veriyor. Tülay Hatimoğulları’na bakın. Farklı illerde terör örgütü mensupları için ‘şehit’ törenleri düzenleyip ‘bölücü’ mesajlara devam ediyorlar. ‘Dört parça Kürdistan coğrafyası’ diyerek hem Türkiye hem bölge ülkeleri için ‘ayrıştırıcı dil’ kullanmaya devam ediyorlar. Toplumun sinir uçlarıyla oynayıp tahrik ediyorlar.”

YÜKSEKOVA’DA ÜÇ GÜNLÜK TAZİYE

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 29 PKK’lı için önceki gün kurulan taziye bugün sona erecek. Taziyede ‘Şehid namırın- şehitler ölmez’ yazısı altında teröristlerin fotoğrafları yer aldı.