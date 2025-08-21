Komisyon toplantısında konuşan Barış Anneleri'nden Nezahat Teke konuşmasını Kürtçe yapmak istedi ancak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul’da olunmasa da Genel Kurul’daki işleyişin devam etmesini rica ederek, konuşmanın Türkçe yapılmasını istedi.

"BU KOMİSYONDAN DÜN BİR OLGUNLUK GÖSTERMESİNİ BEKLERDİK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı basın toplantısında konuya ilişkin şunları söyledi:

Komisyonda Kürtçe konuşmak istiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, gerçi Genel Kurul'da değiliz ancak Türkçe devam edin şeklinde tutanaklarda gördüğümüz kadarıyla bir uyarıda bulunuyor. TBMM'nin kurallarını hatırlatıyor. Komisyonda bulunan DEM Parti üyeleri çeviriyi gönüllü yapmayı öneriyorlar bu da kabul edilmiyor. Meral Danış Beştaş çeviri yaparım tutanaklara Türkçe geçsin diyor, ben de tutanaklardan okuyorum. Kürtçe bilen diğer siyasi partilerden milletvekilleri de gönüllü olduklarını söylüyor.

Bu komisyonun dün bir olgunluk göstermesini beklerdik. Nasıl bir olgunluk beklerdik. Bugün bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. Ana dilinde konuşmak isteyen Nezahat Teke'ye ana dilinde konuşabileceği olanakları sağlayabilirdi. Meselenin kendisi dün orada tezahür etti. Anadilinde konuşamamak, komisyonun gündemine gelmiş oldu"

DEM Partili Doğan, "Bu komisyon buna karşı bir sorumluluk hissetmeli" ifadelerini kullanırken, "Komisyonda Kürtçe konuşmak isteyen bir anneye çevirmen düşürmek ya da konuşmasına alan açmak komisyonun işi. Toplumun böyle bir beklentisi var" dedi.