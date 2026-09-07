Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları kongredeki konuşmasında, “Selam olsun bu memlekete, barışın ve demokratik toplumun kapısını aralayan Sayın Abdullah Öcalan’a” dedi.

APO SLOGANLARI

Bu esnada salonda bulunan DEM Partililer ayağa kalkarak, “Biji Serok Apo” sloganları attı.

Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, “Barış silahların susmasından çok daha büyüktür” dedi ve Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Ermeni, Roman, Süryani, Alevi, Sünni, Ezidi ve Hristiyanlara selam gönderdi. Ardından ‘’Jin, Jiyan, Azadi” sloganı attı. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise, “Memlekete barış imkanı sunan, diyalog ve müzakerenin yolunu açan, başta Sayın Öcalan olmak üzere bütün siyasi aktörlere binlerce kez teşekkür” diyerek alkışladı.

En son Ekim 2023’te olağan kongresini toplayan DEM Parti, bu kongreyi yasal zorunluluklar nedeniyle yaptı. Kongreye siyasi partilerden temsilci davet edilmedi. Kongrede eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden bu göreve seçildi.

‘Demokratik Cumhuriyet Hareketi’ duyurusu

DEM Parti, 5’inci Olağan Kongresi’nin ardından kapsamlı yeniden yapılanma kongresini de gelecek yıl yapacak. ’Partinin ’Demokratik Cumhuriyet Hareketi’ adıyla yeniden yapılanması bekleniyor.