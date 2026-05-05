DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan'ın gündeminde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çıkışı vardı.
BAHÇELİ'NİN 'STATÜ' ÖNERİSİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan sürece ilişkin mesajlar vererek, Öcalan'ın 'statü meselesinin' çözülmesi gerektiğini vurgulamış ve yeni bir isim önerisi getirmişti.
Bahçeli'nin siyasette yankı uyandıran o sözleri şu şekildeydi:
"Kimse şehitlerimizin aziz hatırlarını istismar etmemelidir. PKK'nın silah bırakma töreni tek başına bir sonuç değildir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi yaparak sürecin sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir. Örgütün silahlarını teslim sürecinde bunların açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, terörsüz Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalıdır. Bu mekanizma, kardeşlik hukukunu, demokratik katılımı, milli huzuru birlikte gözetmelidir. Bu mekanizmanın adının barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Elbette başka alternatifler de önerilebilir. Temennimiz, PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır."
Bahçeli'nin açıklamalarına destek veren Tuncer Bakırhan, şunları söyledi:
"Sayın Bahçeli'nin bugün grup toplantısında sarf ettiği sözlerin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan, gelin tarihi birlikte yazalım."