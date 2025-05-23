DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulması çağrısı yapılan komisyona ilişkin konuşan Doğan, "Bu komisyon Türkiye'nin demokrasi sorununu çözmek içi toplanabilmeli, toplanmalı" dedi.

ERDOĞAN'A ''AVANTAJ' YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Silah vesayetinden kurtuldukça, DEM Parti de siyasi mücadelesini çok daha farklı bir şekilde sürdürme fırsatını yakalıyor. Siyaseti çok daha güçlü bir şekilde sürdürebilmesi DEM’e yeni avantajlar sağlayacaktır" sözleri sorulan Doğan, şunları söyledi:

"Bu süreç herkese avantaj sağlamalı. 'Silahlar konuşuyor o yüzden sizin yanınızda duramıyoruz' diyenlere de sesleniyoruz; Buyrun, bugün demokratik bir Türkiye için birlikte mücadele edelim. Bu alanı genişletmek istiyoruz"

'YENİ ANAYASA' ÇIKIŞI

Doğan, yeni anayasa konusunda ise, "Biz Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş’un bu komisyonla ilgili sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Komisyonun esası çok önemli. Bu komisyon Türkiye’nin demokrasi sorununu çözmek için toplanabilir, toplanmalı. Geç bile kalmış bir inisiyatif bu. Bugüne kadar bu inisiyatif kullanılmalıydı. Komisyon bizim için önemli bir mesele, DEM Parti bu anlamda Sayın Bahçeli’nin yaptığı komisyon teklifine ilk elden değerlendirmeleriyle de olumlu bulduğunu söylemişti. Toplumda pek çok kaygı var. Bu kaygıları gidermek de Meclis'in aslında önemli görevlerinden biri" dedi.