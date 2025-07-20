MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrıyla başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreçte komisyon aşamasına geçildi.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu ve Ceren Bayar, sürece ilişkin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile konuştu.

"ONLARIN NİYETİNİ OKUYAMAYIZ"

‘İktidar DEM’in sürece yönelik hassasiyetini güncel siyasi çıkarlar için kullanmak istiyor’ algısına yanıt veren Bakırhan, "Onların niyetini okuyarak yol alamayız" ifadelerini kullanırken "Şu anda masada oturan iktidar ne düşünüyor? Bunu bilemeyiz. Bundan bir çıkar mı bekliyorlar, bizi bir yere mi çekmeye çalışıyorlar? Onların niyetini okuyamayız, onların niyetini okuyarak yol alamayız. Siyaset niyet okuyarak yapılmaz. Bizim niyetimiz belli. Kürt meselesi demokratik yollarla çözülsün. Türkiye'nin demokrasi sorunu demokratikleşmeyi birlikte sağlayalım. Öncelikli amacımız budur... Biz Türkiye demokratikleşsin, toplumsal barışını sağlasın, bizi ekonomik, siyasi, sosyal olarak çürüten meseleler ortadan kalksın istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Günün sonunda bir sandık kurulacaksa da o sandıkta halkın iradesi esas alınsın. Biz taraf olsak ne yazar? 86 milyon insan olduğu bir yerde bir partinin taraf olmasıyla mı bir parti kazanıp kaybediyor?" dedi.

CHP'YE VE İMAMOĞLU'NA YANIT

“CHP’nin son süreçte yaşamış oldukları baskılardan dolayı bu meseleyle kaygıyla, tereddütlü yaklaşmasını saygıyla karşılıyorum" diyen ifadelerini kullanan Bakırhan şöyle devam etti:

"Bir taraftan operasyonlar devam ederken, belediye başkanları, yöneticileri tutuklanırken tabii ki şunu sormaları gayet normal: Barış böyle mi olacak? Demokrasi böyle mi gelecek? Biz de şunu söylüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Sayın İmamoğlu'na: Her birimiz kendi mahallemizde, kendi çeperimizde kendi çevremizde mücadele ettiğimiz müddetçe bu tür olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Ortak bir zeminde, ortak demokratik yargı, hukuk, adalet, özgürlük, demokratik bir ülke, demokratik bir cumhuriyet diyebilirsek emin olun şu anda yaşadıklarımızın hiçbirisini yaşamayız. Şu anda bir şeyler yaşıyorsak sebebi ayrı ayrı yerlerde durmamız. Kaygılar en çok soyut tartışmalarda büyür. Bundan ötürü ortak mücadele alanlarımı büyütmek gerekiyor. Çünkü kaygılar, ortak kazanımlarda erir."

İMAMOĞLU'NA 'YANLIŞ YERDE DURUYOR' ELEŞTİRİSİ

Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı, "Bu süreci kendi siyasi ikballeri ve siyasi çıkarları için bir fırsat olarak gören akıldan kendinizi ayrıştırmalısınız" çağrısını "Yaşanan siyasal olayları yanlış gören ve değerlendiren bir yerde duruyor" sözleriyle yorumlayan Bakırhan, "İmamoğlu'na şunu söylemek isterim. İçeride olmasının sebebi kendi çeperimizden bakmamızdır" dedi.

"CHP MASADA OLURSA İMAMOĞLU BELKİ DE DIŞARIDA OLACAK"

Bakırhan ayrıca şunları kaydetti:

"Masada Cumhuriyet Halk Partisi olursa belki de İmamoğlu dışarıda olacak. Belki de bütün siyasi tutsaklar dışarıda olacak. Çünkü hukuk olacak, demokrasi olacak, adalet olacak. Ülkedeki kötü gidişatın durması için hepimizin masada olması gerekiyor. Bu süreci desteklememiz lazım"