PKK'nın silah bırakma ve fesih çağrısının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken dikkat çeken bir iddia öne çıktı

Gazeteci Barış Pehlivan, Onlar Tv'de İmralı'da bulunan teröristbaşı Öcalan’ın yanına 3 PKK’lı mahkumun daha gönderildiğini belirtti.

Pehlivan şunları kaydetti:

3 PKK'LI NAKLEDİLDİ 6 PKK'LI OLDU

“Yakın zamanda, ikisi Silivri Cezaevi’nden olmak üzere, toplam 3 PKK’lı mahkum daha İmralı Cezaevi’ne nakledildi. Zaten 3 PKK’lı vardı Abdullah Öcalan’ın yanında, tam da bu süreç başladıktan sonra yeni bir adım olarak görülüyor. Toplam 6 PKK’lı mahkum var şu an Öcalan’ın yanında.”

Pehlivan bu iddiayı DEM Parti’nin 2 kurmayından da doğrulattığını belirtirken DEM'in bu tip açıklamaların Adalet Bakanlığı'nca duyulmasını istediklerini vurguladı.

Pehlivan ayrıca, Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği ile görüştüğünü ancak kendisine henüz dönüş yapılmadığını söyledi.