MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısının ardından başlayan süreçte, örgütün önümüzdeki günlerde silah bırakması bekleniyor.
Süreç kapsamında bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.
Bir saat süren görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı" denildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 8 Temmuz (yarın) 13:30’da DEM Parti heyetini kabul edecek.