Çözüm sürecinde terör örgütü silah teslimi ve örgütü fesih konusunda yavaş davranırken, DEM Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, 1986-2026 yılları arasında bölgede ‘Zorunlu göç’ nedeniyle yaralanan ve ölenlere devletin tazminat ödemesini istedi.

YİRMİ İLDE 905 KÖY

Teklife göre ölen kişinin ailesine 2.3 milyon lira, yaralananlara 140 bin lira, sakat kalanlara 420 bin ila 1 milyon 100 bin lira ödenmesi talep edildi. DEM, PKK elebaşı Öcalan’ın yıllardır dile getirdiği TBMM bünyesinde Hakikat ve Adalet Tesisi Komisyonu kurulmasını da istedi.

Teklif “1980-2026 döneminde zorla yerinden edilenlerin geri dönüşü, zararların giderilmesi ile hakikat ve adaletin tesisi” başlığını taşıyor. Bu tarihler arasında 20 ilde 905 köy ve 2 bin 523 mezranın boşaltıldığı ve 378 bin 335 kişinin yerinden edildiği belirtildi. Hacettepe Üniversitesi araştırmasında ise yerinden edilen kişi sayısının 953 bin ila 1 milyon 200 bin arasında değiştiği iddia edildi.

‘ALTYAPI YENİLENSİN’

Teklifin gerekçesinde ‘geri dönüş’ için çalışma yapılması da istendi ve “Geri dönüşün sürdürülebilirliği için yolların, içme ve kullanma suyunun, kanalizasyon, elektrik ve haberleşme altyapısının, eğitim ve sağlık hizmetlerinin, ulaşım imkânlarının ve diğer temel kamu hizmetleri ağlanmalıdır’’’ denildi.

Hakikat komisyonu nedir?

Bir ülkede geçmişte yaşanan iç savaş, askeri darbe, diktatörlük, sistematik şiddet veya ağır insan hakları ihlallerini resmi olarak araştırmak, gerçeği ortaya çıkarmak ve toplumsal uzlaşmayı sağlamak amacıyla kurulan geçici resmi kurumlardır.

Belediye Başkanı Bucak’ın babası Diyarbakır’a döndü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak’ın hakkındaki davalar nedeniyle yaklaşık 10 yıldır Avrupa’da yaşayan ve sağlık sorunları bulunan babası Avukat Serhat Bucak Diyarbakır’a geldi. Serra Bucak, başkan seçildikten sonra yurt dışında ziyaret ettiği babasını Diyarbakır Havalimanı’nda karşıladı. İkili hasret giderdi.