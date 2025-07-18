Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi toplu işçi kıyımına imza attı.

DEM Partili merkez Kayapınar Belediyesi 11 Temmuz günü 26 işçiyi haklı ve geçerli hiçbir neden olmadan işten çıkardı. İş akdi feshedilenlerin neredeyse tamamının kayyum yönetimi döneminde işe alınan ve aralarında şehit kontenjanından işe alınanlar olması da dikkat çekti. İş akdi feshedilenler arasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Diyarbakırlı Uzman Çavuş Hatip Çağlar’ın kardeşi Barış Çağlar’da bulunuyor.

Şehidin bir diğer kardeşi Muhammet Çağlar’ın da geçen yıl yine DEM Partili Yenişehir Belediyesi tarafından işine son verildiği öğrenildi. Hukuka aykırı geçerli hiçbir nedeni olmadan iş akitleri feshedilen işçilerin yargı yoluna giderek işe iade davası açacakları bildirildi.

İŞE İADE DAVASI

Kayapınar Belediyesi de toplu işçi kıyımı nedeniyle oluşan yoğun tepkiler üzerine, “kamu kaynaklarını verimli şekilde yönetmek” bahanesine sığındı.

Kayyum dönemlerinde ise işe alınan çok sayıda kişi, terör örgütü PKK ile iltisaklı veya terörist yakını oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmıştı.

Ağabeyleri 2017’de şehit düştü

İş akdi feshedilenler arasında 26 Eylül 2017 günü Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesi Gözebaşı Köyü yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Diyarbakırlı Uzman Çavuş Hatip Çağlar’ın kardeşi Barış Çağlar da bulunuyor. Şehidin bir diğer kardeşi Muhammet Çağlar’ın da geçen yıl yine DEM Partili Yenişehir Belediyesi tarafından işine son verildiği öğrenildi.