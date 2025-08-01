Altaylı, kişisel Youtube kanalında "Yorumlayamıyor" serisine gönderdiği mektupta DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

DEM Partili Gergerlioğlu ile iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği sürecin tutarlı ve tutarsız yönlerini konuştuklarını belirten Altaylı şunları kaydetti:

"ÖCALAN VE DEM, DEMİRTAŞ'IN ADINI ANMIYOR"

"İkimizin de en hayret ettiği nokta ise Öcalan'ın da DEM heyetinin de Selahattin Demirtaş'ın adını anmaması.

DEM, Demirtaş'ı unutmuş ve umursamaz görünüyor. Öcalan'ın Demirtaş'ı sevmediğini ve hatta kıskandığını tahmin ediyorduk ama bunu bu kadar açık etmeleri çok garip.

Siyasal Kürt hareketindeki gençlerin buna tepkili olduğunu tahmin ediyorum.

"ÖCALAN, PKK'YA VE DEM'E HAKARETLER YAĞDIRMIŞ" İDDİASI

Şunu söyleyerek konuyu kapayayım DEM ve PKK AKP kontrolündeki devlete güvenmiyor ve Öcalan partiyi ve örgütü buna ikna etmeye çalışıyor.

Meclis başkanının PKK'ya yönelik sözleri de hem partiyi hem örgütü AKP'nin samimi olmadığına inandırmış. Öcalan ise PKK'ya da DEM'e de hakaretler yağdırmış."