MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihindeki çağrısı ile başlayıp terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fesih çağrısı ile ivmelenen ve geçtiğimiz günlerde PKK'nın kendini feshetmesi ile alevlenen yeni süreç tartışmaları devam ederken TBMM'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

KÜRT KONUŞUNCA SES KAPATILDI

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit TBMM'de konuşma yaptığı esnada "Bir halkın dili onun onurudur, onurlu yaşam mücadelemizi sonuna kadar yükseltecek bu yaşamı hep birlikte kuracağız" dedikten sonra Kürtçe konuşmaya başladı.

'YİNE KAPATTINIZ' TEPKİSİ

Tam bu anda mikrofonun sesi kapandı. Kısa bir sessizliğin ardından tekrardan sesi açılan Koçyiğit bu duruma tepki gösterdi:

"Sayın başkan sayın vekiller yine mikrofonumu kapattınız gözden kaçmadı kayıtlara geçsin" dedi.

Yaşanan bu gelişme MHP ve DEM arasında bir gerilime neden olmadı.