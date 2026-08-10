TBMM Genel Kurulu'na sunulan 12 maddelik 'Çerçeve Yasa'nın ise görüşmelerine başlandı. Mecliste görüşmeler devam ederken dikkat çeken bir paylaşım gündeme geldi.

DEM Parti Şanlurfa Milletvekili ve teröristbaşı Öcalan'ın akrabası Ömer Öcalan 31 Ekim 2025'te İmralı Cezaevinde Öcalan ile yapılan görüşmede çekilen fotoğrafı paylaştı.

10 AYLIK FOTORĞAF

Gözler Genel Kurul'daki görüşmelerdeyken, dikkat çeken bir fotoğraf karesi paylaşıldı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın da yer aldığı, 31 Ekim 2025'teki Abdullah Öcalan'a yapılan "aile" ziyareti fotoğrafı, ilk kez paylaşıldı.

İmralı'ya yapılan aile ziyaretine ait fotoğrafta, Abdullah Öcalan'ın yanı sıra kardeşi Fatma Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan yer aldı.