DEM Parti, siyasi partilere yaptığı ziyaretlere devam etti. Önceki gün, Meclis’teki açıklamalarıyla süreci başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli görüşen DEM Parti dün de AKP’yi ziyaret etti. AKP heyeti, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren görüşmede “infaz düzenlemesi” ve “yeni anayasa” olmak üzere iki kritik konunun ele alındığı belirtildi.

‘SAMİMİ BİR BULUŞMA’

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz düzenlemesinin ne zaman geleceği sorusuna ilişkin olarak, “Samimi, dostane paylaşımlarımız oldu. Her konuda karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. Onların önerileri oldu. Bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu. İlerleyen zamanlarda daha detaylı açıklama yapacağız” dedi.

7 maddelik bildiri

DEM Parti, 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı’na ilişkin bir bildirge yayımladı. Talepler şöyle sıralandı:

1- Tüm kayyumlar geri çekilsin. Seçilmişler görevlerine iade edilsin.

2- Belediyeler Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenleme yapılsın, kayyum atamaları son bulsun.

3- Eş başkanlık tanımı, Belediyeler Kanunu’nda da yer alsın.

4- Merkezi idarenin, yerel yönetimler üzerindeki idari ve mali vesayeti bitsin.

5- Temsili demokrasiyi aşarak halkın doğrudan karar süreçlerine dahil olduğu; mahalle meclisleri, kent konseyleri, köy komünleri yasal olarak güvence altına alınsın.

6- Bu kurumların yetkisini kısıtlayan yasa maddelerinin gözden geçirilsin.

7- Türkiye’nin, özerlik şartına koyduğu çekinceler kaldırılsın.

Kapıda karşıladı

Abdullah Güler, Efkan Ala, Özlem Zengin ve Ömer Çelik’ten oluşan AKP heyeti, DEM Partililer Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Sezai Temelli ve Ayşegül Doğan’ı kapıda karşıladı. DEM ziyaret listesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da var.