DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından siyasi ikincisini yaptıkları siyasi parti turlarında sıradaki durak TİP oldu.
Heyeti, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Parti Sözcüsü Saliha Sera Kadıgil, Parti Meclisi üyesi ve Milletvekili Ahmet Şık karşıladı.
"HEYETİN GİTMESİ GEREKİYOR"
Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, 4. İmralı ziyareti için şunları söyledi:
"Heyetin gitmesini bekliyoruz, henüz planlanmış bir şey yok ama heyetin de gitmesi gerekiyor. Bahsettiğim, Öcalan'ın diyalog kurmak istediği bütün kesimler için adanın kapılarının açılması gerekiyor."