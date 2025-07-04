Şırnak’ın Silopi ilçesinde, DEM Parti’li Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’nın parti disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından, istifasını isteyen ilçe teşkilatı yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında sloganlara tepki gösteren kişi darbedildi.

DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu’nun, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı ‘kesin ihraç’ istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk etmesinin ardından, Silopi ilçe teşkilatı tarafından basın açıklaması ve yürüyüş düzenlendi. DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partilinin katıldığı açıklama öncesinde ilçe binası önünde toplanan grup, yaklaşık 1 kilometre yürüyerek Silopi Belediyesi önüne geldi.

Yürüyüş sırasında bir kişi, kalabalığın attığı ‘Jiyan istifa’ sloganlarına tepki gösterdi. Bunun üzerine kalabalıktan bir grup, söz konusu kişiyi darbetmeye başladı. Yumruklu saldırıya uğrayan bu kişi, çevredekilerin araya girmesiyle kalabalığın arasından çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayın ardından grup, belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Belediye Meclis Üyesi Amine Yiğit tarafından okunan açıklamada, “Kadınlarla ortaklaşmayan, partimizin ilkelerini benimseyememiş, halka cevap olamamış, halkın yanında yer almak yerine başka çevrelerin etkisi altına girmiş bir şahsın Silopi Belediyesi’ni yönetme imkanı ve olanağı yoktur. Her ne koşulda olursa olsun başta kadın kazanımları olmak üzere bizler halkımızın kazanımlarını koruyup sahip çıkma kararlılığından vazgeçmeyeceğiz. Silopi Belediyesi kadınların belediyesidir, halkın belediyesidir ve yeniden halkın yönetimine geçene kadar bu şahsa karşı durmaya devam edeceğiz. Bu kentin iradesini hiçbir şart ve koşulda temsil edemezsin. Partimize ve halkımıza karşı giydiğin bu eksiklik ve yetmezlikten çıkışının tek yolu bulunduğun makamdan istifa etmendir. Silopi Belediyesi halkındır ve her daim halkın olmaya devam edecektir” denildi.

Açıklamanın ardından partililer, belediye önünde kısa süreli oturma eylemi yaptıktan sonra sessizce dağıldı.