DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu ile telefonda görüştü.
DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hatimoğulları ve Bakırhan’ın görüşmede Davutoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.
"SORUŞTURMA AÇILMASI DOĞRU DEĞİL"
Partinin açıklamasında, görüşmede siyasetçilerin ifade özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.
Hatimoğulları ve Bakırhan’ın, parti liderleri ve siyasilerin düşüncelerini açıklamaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatılmasının doğru olmadığını ifade ettiği aktarıldı.
Soruşturma gündemde
Ahmet Davutoğlu hakkında, yaptığı açıklamalar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında soruşturma başlatılmıştı.