DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündemdeki gelişmeleri değerlendirirken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in son açıklamalarına sert eleştiriler yöneltti. Yeni dönem tartışmaları ve siyasi süreçle ilgili konuşan Doğan, AKP kanadının kullandığı dilin sürece zarar verdiğini savundu.
AKP'Lİ ÇELİK'E TEPKİ: "BUNLAR GÜVEN SARSAR"
AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, "Yüce Meclis raporunda, silah bırakılmasından sonra adımların atılacağı ifade edildi. Silahların bırakılması, terör örgütü yapısının tamamen feshidir" şeklindeki açıklamalarına doğrudan yanıt veren Doğan, AKP'nin yaklaşımını eleştirdi. Çelik'in gelişmeleri takip etmediğini öne süren Doğan, “Örgüt kendini feshetti. Ömer Bey’in haberi yok galiba. Yeni bir döneme girdik, buna rağmen AKP Sözcüsü’nde aynı dilde ısrar görüyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Bunlar güven sarsıyor” ifadelerini kullandı.
"SİYASET KURUMU ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN"
Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için en başından beri yapıcı ve kucaklayıcı bir dilin önemine dikkat çektiklerini belirten Doğan, tüm aktörleri sorumluluk almaya çağırdı. Doğan, "Niye herkes üzerine düşeni yapmıyor? Siyaset kurumu üzerine düşeni yapsın. Güvenlik bürokrasisi yapması gerekeni yapsın. Örgüt yapması gerekeni yapsın. Meclis başkanı yapması gerekeni yapsın. Komisyon yapması gerekeni yapsın. Herkesin rolü, görevi, sorumluluğu, misyonu belli" şeklinde konuştu. Ayrıca yurt dışında bulunan veya cezaevindeki siyasetçilerin dönebilmesi için ivedi bir şekilde yasal takvim oluşturulması gerektiğini vurguladı.
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARINA YALANLAMA
DEM Parti'nin kongre sürecine dair de bilgi veren Doğan, partinin ismini değiştireceği yönündeki söylentilere de açıklık getirdi. Bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Doğan, "Gündem başlıklarımız arasında isim değişikliği yok. Bu doğru olmayan bir haber ne yazık ki. Şu anda yaptığımız toplantılar dizisinde böyle bir gündemimiz yok" dedi.