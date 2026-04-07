CHP lideri Özgür Özel, ara seçim çağrısının ardından muhalefet parti turuna başladı. Özel ilk olarak dün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Özel, sekiz milletvekilliği koltuğunun boş olması nedeniyle TBMM Başkanlığı’nın bir an önce ara seçime gitmesi gerektiğini dile getirdi. Özel, “Bir an önce Meclis’in boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması, bu konuda da Meclis Başkanı’nın üzerine düşen görevi yapması zorunludur. Olmazsa iktidar seçimden kaçma sorumluluğunu taşır” dedi. Hatimoğulları ise “Ara seçim yapılmalı” dedi.

Özel şunları söyledi:

“Ara seçim yapılsın da biz 22 milletvekilini, Türkiye açısından çok önemli fikirler verecek büyük şehirlerde mi yoksa Türkiye coğrafyasında en çok seçmeni götürecek şekilde mi istifa ettiririz, CHP’nin kararlarıdır.”

Hatay’da Can Atalay’ın Milletvekili seçildiğini hatırlatan Özel ‘’Hatay boş mu değil mi, onu Numan Bey’den duymak istiyoruz. Bizce Hatay boş değil. Murat Kurum ve Sırrı Süreyya’dan boşalan yer var, orada AKP seçmenin karşısına çıkmaya cesaret eder mi?’’ diye sordu.

ARA SEÇİM YAPILMALI

Hatimoğulları da olası bir erken seçime hazır olduklarının mesajını verdi ve “Türkiye zaten derin ekonomik kriz içinde. Şimdi yapılması gereken yasal düzenlenmeler ama somut adım yok. Ara seçim yapılabilir, yapılmalı. Toplum bir erken seçim beklentisi içindeyse toplumun bu mesajını alırız” dedi.

‘ARA SEÇİM YOK’

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Hükümetimizin ve milletimizin koordinatlarında ara seçim yok” dedi.