Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorduğu umut hakkı sorusuna yanıt verdi. Umut hakkı görüşmelerinin gündemlerinde olmadığına dair açıklama yapan Tunç "Böyle bir durum da görüşme de yok" dedi.

DEM PARTİ'DEN JET TEPKİ

Bakan Tunç'un umut hakkı açıklamalarına jet bir yanıt geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Tunç'un açıklamalarını alıntılayarak üslubunu eleştirdi.

Doğan açıklamasında;

"Sayın Bakan, Umut hakkı tartışmasından bağımsız; üslubunuz bu süreçte ihtiyacımız olan yapıcı dilden uzak, ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratıyor. Toplum olarak beklentimiz; temsil gücünüzü adaleti tesis etmek için kullanmanız. Polemiğe değil, hukuka ve demokratik uzlaşıya ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.