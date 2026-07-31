Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, terör örgütü PKK'nın fesih sürecine yönelik yürütülen yasal düzenleme çalışmalarında farklı yaklaşımların bulunduğunu ve konuya ilişkin istişareler ile görüşmelerin henüz tamamlanmadığını ifade etti.

"BÜTÜNLÜKLÜ BİR SÜREÇ İDARESİ AÇISINDAN KRİTİK"

Hazırlanan yasa düzenlemesinin kritik bir değer taşıdığını belirten Doğan, söz konusu adımın sürecin devamını sağlayacak bütünlüklü bir yönetim açısından gerekli olduğunu aktardı. Tartışmaların artık hukuki güvencelere ve kurumsallaşmaya odaklandığını kaydeden Doğan, sürecin en çok bu unsurdan yoksun olduğunu dile getirdi.

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Mevcut adımların yalnızca Meclis'ten bir yasa çıkarılması veya silah bırakanların dönüşünden ibaret olmadığını vurgulayan Doğan, 50 yıllık çatışmayı sonlandırmayı ve 100 yıllık sorunun çözümüne kapı aralamayı amaçladıklarını kaydetti. Doğan, tarihsel sorumluluklarının farkında olduklarını belirterek tüm siyasilerden aynı hassasiyet ve ciddiyeti beklediklerini sözlerine ekledi.