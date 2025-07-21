Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakma töreninden bir gün sonra yaptığı konuşmada 'terörsüz Türkiye' olarak adlandırdıkları yeni çözüm sürecine dair açıklamalar yapmıştı.

'AKP, MHP, DEM OLARAK BERABER YÜRÜYECEĞİZ'

AKP'nin Kızılcahamam'da düzenlenen kampının açılışında konuşan Erdoğan, "Yeni bir sayfa" vurgusu yaparak, süreçle ilgili olarak yasal düzenleme yapılacağını duyurmuştu. "TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik" diye konuşan Erdoğan ayrıca "Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gerekeni yaparız. Kimse tedirgin olmasın" demişti.

Erdoğan'ın yaptığı o konuşmaya DEM Partili Mithat Sancar'dan övgü geldi.

'GÖRÜŞMEDE NELER OLDU?'

Mezopotamya Haber Ajansı'na konuşan DEM Parti Mardin Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin detayları anlattı. "Sayın Öcalan, Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmeye çok büyük önem verdiğini söyledi. Bunun çok önemli bir görüşme olduğunu söyledi. Elbette orada (İmralı) sohbet ettiğimiz meselelerin ve kendisinin aktardığı meselelerin de paylaşılmasını istiyordu" diyen Sancar, şöyle devam etti:

"Sayın Öcalan’ın değerlendirmelerini aktardık. Ayrıca sürecin geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da fikirlerimizi söyledik. Sayın Cumhurbaşkanı da dinledi ve biz pazartesi görüşmüştük. Cumartesi günü yapılacak istişare toplantısında önemli mesajlar vereceğini belirtti. Bizim anlattıklarımızın hepsini dinledi ve herhangi birine de herhangi bir olumsuz karşılık vermedi."

'BU MESAJLAR ŞİMDİYE KADAR DUYDUKLARIMIZDAN İLERİYDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni çözüm sürecine yönelik verdiği mesajları değerlendiren Sancar, şunları söyledi:

"Kızılcahaman kampında yaptığı konuşma ile bu sürece sahip çıktı. Bu süreci ilerleteceği yönünde mesajlar içeriyordu. O konuşma da önemliydi. Elbette cumhurbaşkanının kendi üslubu, kendi bakış açısı burada var. Kendi terminolojisi var, ama oradaki o konuşmadaki mesajlar da şimdiye kadar gördüklerimizden ve duyduklarımızdan çok daha ileriydi. Bu nedenle kendisinin bu süreci bundan sonra çok daha görünür ve aktif bir şekilde sahipleneceği sonucunu bu konuşmasından çıkarabiliriz."