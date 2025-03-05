PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları'nın "Öcalan PKK’ya bir çağrı yaptı, PKK kendi örgütüdür. Bu konuda yorum yapamayız" sözleri siyaset gündeminde yer kaplamaya devam ederken yeni bir açıklama daha geldi. Hatimoğulları, önümüzdeki hafta siyasi partilerle görüşmelere başlayacaklarını kaydetti. Cumhurbaşkan Erdoğan’dan da randevu isteyeceklerini belirtti.

Öcalan’ın cezaevindeki fiziki şartlarının düzenlenmesi ve görüşmek istediği isimlerle bir araya gelebilmesi gerektiğinin altını çizen Hatimoğulları, Meclis’te bir çözüm komisyonu kurulabileceğini, İmralı’da da bir sekretarya oluşturulabileceğini kaydetti.

'İNFAZ YAŞASI DEĞİŞTİRİLSİN'

Hatimoğulları, infaz yasasında değişiklik yapılması gerektiğini hatırlatarak, “Şu anda arkadaşlarımızın cezaevinde tutulmaları yasalara aykırı. Arkadaşlarımız (Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ) fazladan yatmaktadırlar, yani Kobani davasından yargılanan herkes için geçerli” dedi.