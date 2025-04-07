DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dünyadaki savaşlar ve ekonomik gelişmeler nedeniyle 3'üncü dünya savaşının eşiğine gelindiğini savundu.

Gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin olabildiğince olumsuz yönde ve derin bir şekilde ilerlediğine dikkati çeken Temelli, Türkiye'nin "kırılgan bir ekonomiye sahip olduğunu" ileri sürerek, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirdi.

Siyasetin de ekonomi gibi krizde olduğunu söyleyen Temelli, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon ve sonrasında yaşananlarla "siyasi krizin zirveye ulaştığını" belirtti.

Meclis'te bu hafta görüşülecek İklim Kanunu Teklifine ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Temelli, "Bunun adı İklim Yasası, kendisi ise karbon emisyon piyasası düzenlemesinden başka bir şey değil." diye konuştu.

'EĞER SAMİMİYSEN PAYLAŞ'

Toplantının ardından bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu anda bu 'Terörsüz Türkiye'yle" ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir" açıklamasını hatırlatması üzerine Temelli, "Eğer samimilerse hangi adımların atıldığını bence bir an önce kamuoyuyla paylaşsınlar. Bu konuda kamuoyunun bilgiye ihtiyacı var. Hepimizin bilgiye ihtiyacı var. Çünkü 27 Şubat'tan beri inanın herkes bekliyor." ifadelerini kullandı.

'İKTİDARDAN SOMUT BİR ADIM GÖREMİYORUZ'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dün parti genel merkezinde İl Eş Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda, "Gece, gündüz çalışıyoruz. Ama henüz iktidardan ve devletten atılmış bir somut adım göremiyoruz. Türkiye, uzun zamandır çok derin bir ekonomik krizle karşı karşıya. Aynı zamanda demokrasi, yargı krizde, özgürlükler can çekişiyor. Hal böyleyken, bizler de bir umut ışığı olarak ortaya çıkan Öcalan’ın çağrısının hak ettiği biçimde, mevcut iktidar ve devlet tarafından henüz yeterince karşılık verilmediğini görüyoruz ve bunu doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.