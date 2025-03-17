DEM Parti heyetinin siyasi parti turları bu haftada sürüyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, MHP ve AKP'yi ziyaret edecek. Her iki görüşme de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ile MHP'nin ikinci görüşmesi öncesinde yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında, "Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşmeleri takdirle karşıladığını belirtti ve "Terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır" dedi. Ayrıca, DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne yapacağı ikinci ziyaretle ilgili de, "Partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım, şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır" diyerek, katılım sağlayamayacağını ekledi.

TARİH BAYRAM SONRASI

Heyette yer alan isimlerden Pervin Buldan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yaptıkları sohbette Sırrı Süreyya Önder'e, "Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var." dediğini aktardı.