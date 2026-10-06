Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partinin yeni yasama yılındaki ilk TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir'deki bir okulda yaşanan saldırıya değinerek başlayan Bakırhan, okullardaki şiddet ve akran zorbalığına dikkat çekti. Bakırhan, "Çocuklar arasında şiddet ve akran zorbalığına karşı kalıcı, önleyici programlar hayata geçirilmeli. Bu programlar eğitim sendikaları, aileler, öğrenciler ve uzmanlar ile birlikte kurulmalıdır. Çocuklara yönelik koruyucu politikalar geliştirmek herkesin öncelikli görevidir" ifadelerini kullandı.

KOBANİ OLAYLARI MESAJI: "FAİLLER HALA ORTADA YOK"

6-8 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümü vesilesiyle yaşamını yitirenleri anan Bakırhan, sürecin karanlıkta bırakıldığını öne sürdü. Olaylarda hayatını kaybeden yurttaşların faillerinin açığa çıkarılmadığını belirten Bakırhan, "Çok karanlık bir dönemdi. Yaşamını yitiren bütün vatandaşlarımızın faillerinin de bir an önce açığa çıkarılması gerekiyor. İnsanlar yaşamını yitirdi ama failleri ortada yok, kimse oraya yoğunlaşmadı. Aradan geçen yıllara rağmen davada bir hukuk garabeti devam ediyor. Arkadaşlarımız hâlâ tutuklu ve artık özgürlüklerine kavuşmaları gerekiyor" dedi.

FON SKANDALI VE EKONOMİK KRİZ ÇIKIŞI

Ülke gündemini sarsan fon skandalına da değinen DEM Parti Eş Genel Başkanı, toplumun büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir toplumun tamamı, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarından birini konuşuyor. Bir yandan geçinemediği için hayatına son veren emekliler, diğer yandan aile bütçesine katkı sağlamak için çalışırken yaşamını yitiren çocuklar var."

"BASINA SANSÜRE VE KAYYUM ZİHNİYETİNE SON VERİN"

Süreç tartışmaları ve kayyum uygulamalarına yönelik de eleştirilerini sıralayan Bakırhan, adımların yetersiz ve samimiyetsiz olduğunu savundu. "En basit adımlar bile atılmıyor" diyen Bakırhan, sözlerini şöyle tamamladı: