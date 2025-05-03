DEM Parti, TBMM Başkanvekili partisinin İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından, "Anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız.