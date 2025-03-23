Yenikapı'da DEM Parti'nin çağrısıyla Nevruz kutlaması düzenlendi. Kutlamada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın İmamoğlu'nu ve onunla birlikte tutuklanan bütün arkadaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kumpaslarla, yargı darbeleriyle kimse halkın oyuyla seçilmiş iradeyi hapsedemez" dedi.

DEM Parti'nin çağrısıyla Yenikapı Miting Alanı'nda Nevruz kutlaması düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı kutlamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve DEM Parti belediyelerine kayyumların atanması kınandı.

Kutlamada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan,şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye bir operasyonlar ülkesi olmaktan artık çıkmalıdır. hiçbir kimse yargıyı siyasi hesaplaşmada bir araç olarak kullanmamalıdır. Sayın İmamoğlu tutuklandı. Sayın İmamoğlu'nu ve onunla birlikte tutuklanan bütün arkadaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kumpaslarla, yargı darbeleriyle kimse halkın oyuyla seçilmiş iradeyi hapsedemez. Sivil darbelerden en çok biz çektik. Bu sivil darbelerin sonucunda şu anda Selahattinler, Gültenler, Leylalar cezaevinde bulunuyor. Dolayısıyla bu sivil darbeyi en çok biz eleştiriyoruz. Bu sivil darbe karşısında en dik bizim duracağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.