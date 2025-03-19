İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Diyarbakır’da olağanüstü toplanma kararı aldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başkanlığında yapılan toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

'SİYASİ BASKI OPERASYONUDUR'

Aıklamada, 19 Mart 2025'in, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçirildiği belirtilerek, yapılan operasyonların hukuk ve adaletle bağdaşmadığı ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları, gazeteciler ve onlarca kişinin, "sabah saatlerinde, hukukun ayaklar altına alındığı bir operasyonla gözaltına alındığı" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DEM Parti olarak, hukuk dışı ve siyasi saiklerle yapılan bu operasyonu şiddetle kınıyor ve asla kabul etmiyoruz. Yapılan bu operasyon, hukuk ve adaletle bağdaşmayacak bir siyasi baskı operasyonudur. Yargı araçsallaştıran hukuk örtüsüyle yapılan bu gözaltılar, demokratik siyasetin askıya alındığının, yargının siyasete alet edildiğinin ve sivil bir darbenin hayata geçirildiğinin açık göstergesidir. DEM Parti olarak her zaman demokrasi ve hukukun yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Onlarca yıllık mücadelemizin temel zeminlerinden biri, demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında olmaktır. Dün olduğu gibi bugün de siyasi darbelere ve hukuksuzluğa karşıyız. İlkesel tutumumuz adil, özgürlükçü ve demokratik bir yaşamı savunmaktır. Tarafımız nettir: Demokrasi, demokrasi, demokrasi."

'BARIŞ VE DEMOKRASİ BU ÜLKENİN TEK ÇIKIŞ YOLU'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024'te TBMM’de DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve Abdullah Öcalan’ın PKK’nın feshedilmesine ilişkin yaptığı çağrıyla devam eden yeni sürece de değinilen açıklamada, şöyle denildi:

"27 Şubat’ta kamuoyuna açıklanan Sayın Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı mücadelemizin pusulasıdır. Asrın çağrısı olan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, 85 milyonun barış ve demokrasiyle buluşmasının, herkes için eşit ve özgür siyaset hakkının inşa edilmesinin manifestosudur. Barış ve demokrasi bu ülkenin geleceği için tek çıkış yoludur. Barışla inşa edilmiş demokratik bir toplumda, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesine ve halk iradesinin gasp edilmesine yer yoktur. Asrın çağrısıyla toplumu, devleti ve cumhuriyeti gerçek anlamda demokrasiyle buluşturmanın yolları ortaya çıkmışken, bu türden siyasi operasyonlara girişmek sürecin ruhuyla uyumsuzdur. Toplumu, devleti ve cumhuriyeti gerçek anlamda demokrasiyle buluşturmanın yolları ortadayken, bu tür siyasi operasyonlara girişmek, barış ve demokratik toplum sürecine inançsızlığı büyütür."

'KENT UZLAŞISINI SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERMEK...'

Açıklamada, iç barışı sağlama çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde, kent uzlaşısını suçmuş gibi göstermenin, telafisi mümkün olmayacak yanlışlar dizisine neden olacağı ifade edilerek, kent uzlaşısının, meşru ve yasal bir demokrasi pratiği olduğu aktarıldı.

Bir kentte yaşayan tüm kesimlerin ön seçimlerle birlikte demokratik bir yönetim modeli oluşturmasının suç değil, demokratik yaşamın temeli olduğu bildirilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu modelin kriminalize edilmesi, belediye başkanları ve yöneticilerin gözaltına alınması için gerekçe yapılması akıl tutulmasıdır. Bu hukuk dışı uygulamalara derhal son verilmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gözaltına alınan herkes bir an önce serbest bırakılmalıdır. Zulüm, zorbalık, hukuksuzluk, haksızlık, darbe, irade gaspı kimden ve ne zaman gelirse gelsin karşı çıktık. Karşı çıkmaya da devam edeceğiz. Bu ülkede yüreği demokrasiyle atan milyonlarca yurttaşımızla bir aradayız, yan yanayız. Diyarbakır’dan İstanbul’a kadar demokratik yaşamı hep birlikte örme hususunda irademiz tamdır. Barışla inşa edilmiş demokratik toplumlarda sivil darbelere, kayyımlara ve kumpaslara yer yoktur. DEM Parti olarak, demokratik değerlere ve barış sürecine sımsıkı sarılarak, her türlü haksızlığa ve baskıya karşı mücadelemizi yükseltmeyi sürdüreceğiz."