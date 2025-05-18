Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından DEM Parti İmralı heyeti, adaya giderek elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

İmralı'dan dönen heyet, Abdullah Öcalan'ın mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Öcalan'ın mesajında "Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

'YENİ SÖZLEŞMEYE İHTİYAÇ VAR'

Öcalan'ın mesajının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor.

Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz."

BADIO VE ZIZEK'E TEŞEKKÜR

Mesajda iki isme de teşekkür edildi:

"Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Žižek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum."