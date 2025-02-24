İçişleri Bakanlığı, Kars’ın Kağızman ilçesinde Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’ın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından belediyeye kayyum atandığını duyurdu. DEM Parti'den kayyum kararına ilişkin olarak, "Halkın iradesinden korkanlar yine devrede!" değerlendirmesi yapıldı.
Açıklamada, "Kars Kağızman Belediyesine atanan kayyım, AKP iktidarının halkın seçme ve seçilme hakkına karşı açtığı savaştır. Belediyelerimiz halka hizmet ettiği, yolsuzluk düzenini bozduğu için hedef alınıyor. Ancak kayyım gasplarını ne biz ne de halkımız kabul edecek!" denildi.
Açıklama şu sözlerle noktalandı:
Demokrasiye, halkın iradesine, seçilmiş belediye eş başkanlarımıza yapılan bu darbeyi asla tanımıyoruz! Kayyım düzeni çökecek, halk kazanacak!