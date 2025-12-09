Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin “Süreci sabote etmeye çalışıyorlar” başlıklı yazısına DEM Parti’den yanıt geldi.

Selvi, yazısında DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in “yeni çözüm sürecini sabote etmeye çalıştığını” öne sürerek, “Sanki sürecin altına dinamit koymak için İmralı’ya gitmiş. YPG’nin silah bırakmaması için olağanüstü bir çaba gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti tarafından yapılan yazılı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Süreci sabote etmeye çalışıyorlar” başlıklı bugünkü köşe yazısında, Grup Başkanvekilimiz ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyemiz Gülistan Kılıç Koçyiğit’i “süreci sabote eden” kişilerden biri olarak nitelendirmiştir.

-Öncelikle Abdulkadir Selvi’nin bu ithamını kesinlikle kabul etmiyoruz. Partimizin ve temsil ettiği geleneğin barış ve demokrasi mücadelesini ve bu uğurda ödediği bedelleri başta Selvi olmak üzere toplumun tüm kesimleri iyi bilmektedir. 1 Ekim 2024’te başlayan ve 27 Şubat 2025’te Sayın Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla yeni bir boyut kazanan Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin sonuca ulaşması için partimiz, Eş Genel Başkanlarımızdan partimize gönül vermiş milyonlara kadar herkes bütünlüklü bir çaba içerisinde olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

-Sayın Gülistan Kılıç Koçyiğit de bu çabanın en önemli temsilcilerindendir. Parlamentoda ve bulunduğu her alanda çözüm için emek harcamaktadır. Sürece dair gereklilikleri hatırlatmak, yanlış yapılanlara karşı doğru temellerde uyarılarda bulunmak süreci sabote etmek değildir. Aksine, sürecin başarıya ulaşması, bu topraklara barışın ve demokrasinin gelmesi için insani ve politik bir sorumluluğun ifadesidir. Sayın Koçyiğit’in açıklamaları, sürecin enfekte olması ihtimali karşısında doğru ve yerinde uyarılardır. Sürecin başarıya ulaşması ve 86 milyonun geleceğe daha umutla bakması için tüm arkadaşlarımız sorumluluklarını bilmekte ve bunun gereğini yerine getirmektedir.

-Bu nedenle önerimiz Selvi’nin “süreci sabote etmek isteyenleri” DEM Parti sıralarında değil, başka yerlerde aramasıdır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek yerine önyargı üreten, hakikati eğip büken bir dilin ne barışa ne de demokrasiye bir katkısı vardır. Kendisini, gerçekle bağdaşmayan ithamlardan vazgeçmeye davet ediyoruz.

-Eleştirel gazetecilik ile temelsiz ithamlarda bulunmak arasında ciddi fark vardır. Sıklıkla DEM Partilileri hedef gösteren Selvi’nin bu tutumu umarız son olur. Zira bu yaklaşım sürecin ilerlemesine katkı sunmak yerine, tam tersine ona zarar vermektedir.