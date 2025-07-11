Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahhattin Demirtaş ve diğer isimler için tahliye başvurusunda bulunuldu.

DEM Parti'nin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve MYK üyelerinin tahliyesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talepte bulunulduğu açıklandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 8 Temmuz'daki Selahattin Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdiği anımsatılan açıklamada, "AİHM kararı ile hukuki dayanaktan yoksun olduğu tespit edilen dosyada, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak tüm arkadaşlarımız hakkında derhal tahliye kararı verilmelidir" ifadelerine yer verildi.