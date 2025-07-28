Yurt genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Yangınlara ilişkin muhalefet partilerinden gelen eleştirilere bir yenisi daha eklendi.

BAŞDANIŞMAN SARAL'A GÖNDERME

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Yüreğimiz, geleceğimiz, toprağımız yanıyor. Bununla beraber milyonlarca canlı da yanıp kül oluyor. Her yangının içimizi dağladığını, her yangında bu ülkede milyonlarca insanın sessiz gözyaşları döktüğünü de biliyoruz. Halk hep beraber ağlarken, hep beraber yüreği kavrulurken ne yazık ki bu ülkenin iktidarı süreci seyretmekle ya cumhurbaşkanı başdanışmanı gibi sosyal medya hesabından dua etmekle ya da olaya kayıtsız kalıp aslında hiçbir şey olmamış gibi kafasını kuma gömmekle meşgul” dedi.

"YANGINLARIN SORUMLUSU AKP'DİR"

Koçyiğit ayrıca şunları kaydetti:

“Ülkenin milyonlarca liralık kaynakları yanıp kül oluyor. Bütün bunlara kader dememizi, doğal karşılaşmamızı bekleyen bir anlayış karşımıza çıkıp doğru dürüst bir açıklama yapmadan bunları normalleştirmeye çalışıyor. Öncelikle bir kez daha söyleyelim bu yangınların sorumluluğunu sadece iklim krizine ve artan hava sıcaklığına yüklemek en büyük haksızlıklardan biridir. Bu yangınların en büyük sorumlusu önlem almayan AKP hükümetidir. Önlem almayan kurumlardır ve bakanlığın bizzat kendisidir”

"TERÖR VE GÜVENLİKÇİ POLİTİKALAR YERİNE..."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, komisyon sürecinde başlayan isim tartışmalarının ardından "Terörsüz Türkiye" sorusuna yanıt verdi.

"Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim"