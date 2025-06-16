DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu üç ay sonra ziyaret etmeye karar verdi. DEM Parti ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuracaklarını duyurdu.
DEM Parti'den ziyarete ilişkin olarak, "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Rüştü Tiryaki Silivri’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Gezi Davası tutuklularından ve Hatay Milletvekili Can Atalay ile politik tutsaklardan Halil Aksoy, Ahmet Saymadi’yi ziyaret etmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunacak." açıklaması yapıldı.
DEM Parti'nin İmamoğlu'nu ziyaret etmemesi eleştirilere neden olmuş, parti Kurban Bayramı'nın ardından İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini duyurmuştu.