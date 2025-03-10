Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmasının ardından DEM Parti heyetinin siyasi partilere yönelik ziyaret turuna bugün başladı.
DEM Parti heyetinin programında bugün sabah saatlerinde EMEP, saat 13.00'te CHP ve saat 16.30'da da DEVA Partisi ziyaretleri var.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ GÖRÜŞMELERDE YER ALMAYACAK
Heyetin önümüzdeki pazartesi tur programında MHP Ve AKP görüşmeleri var. AKP görüşmesinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP görüşmesinde ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olması beklenmiyor.
11 Mart Salı günü MHP Grup Toplantıısı'nın da gerçekleştirmesi beklenmiyor.
DEM Parti heyetine Eş Başkanlar Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Saruhan Oluç yer aldı.