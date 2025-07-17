DEM Parti, isim vermeden bugünkü yazısında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğılları'nı hedef alan iktidara yakın Abdulkadir Selvi'ye yanıt verildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları’nın hedef gösterilmesinin tesadüf olmadığının farkındayız. Nedenlerini de gayet iyi biliyoruz!

DEM Parti’nin içinde karşıtlıklar yaratarak sonuç almaya çalışanlar boşa kürek çekeceklerine, dönüp tarihimize, temsil ettiğimiz siyasal geleneğe baksınlar!" dedi.

Doğan şunları kaydetti:

Biz bu sürecin “destekçisi” değiliz, genel merkezinden ilçe örgütüne kadar esas öznelerinden biriyiz! Kategorize etmek isteyenler bilmeliler ki, partimiz bir bütün olarak barış, müzakere ve mücadele partisidir. Bu gerçeğe göz yumanlar, süreci bulandırmaya dönük söylem ve tutumdan vazgeçmeli!

Selvi bugünkü yazısında, "Tülay Hatimoğulları süreci sabote etmeye mi çalışıyor. Tülay Hatimoğulları açıklamalarıyla sürece karşı olanların eline malzeme veriyor. O zaman acaba Tülay Hatimoğulları da bu sürece karşı mı sorusu akla geliyor. Tülay Hatimoğulları’nın süreçten rahatsız olduğu kulislere yayılıyor. Öcalan’ın iradesine karşı olduğu konuşuluyor. Tülay Hatimoğulları eski kodlarla siyaset yapmaya devam ederse tasfiye olur." ifadesini kullandı.