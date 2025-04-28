DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Meclis’te yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın son açıklamalarının çok açık olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"BAZI KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ İFADE EDİYORLAR"

"Kongreyi toplama iradesinde bir sorun olmadığını, ilk kararların arkasında olduklarını bu kararları yerine getirmek için söyledikleri bazı koşulların gerçekleşmediğini ifade ediyorlar. Bu koşullar olarak da Öcalan'ın özgürlük koşulları ve kongreye katılım koşullarını ifade ediyorlar. Onlar adına söyleyebileceğimiz bir söz yoktur. Bu kongrede karar alma yetkisine sahip tek kişi olarak Öcalan'ı ifade ettiler, bu kongrenin toplanması için bu mekanizmanın adına ne diyorsak hızla gerçekleşmesi gerekiyor"

"TECRİDİN KALDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

DEM Partili Koçyiğit, "Bu anlamıyla bu meselede herkes kongrenin toplanmasını istiyor. Hükümet kanadında çokça böyle açıklama geldi. "Hızla", "derhal" diye... Herkes burada hemfikir. Ancak bunun gerekliliklerini yerine getirme sorumluluğu hükümetin kendisindedir" ifadelerini kullanırken; "Öcalan-PKK ve ilgililer arasındaki diyalogdur. Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması çok önemli. İmralı heyetimiz dışında adayla bir temas yok. Gazetecilerin talebi olmasına rağmen gidiş sağlanabilmiş değil. Çalışmasını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması gerekiyor" dedi.

"BU KOŞULLAR SAĞLANMADAN SÜRECİN İLERLEYEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

DEM Partili Koçyiğit ayrıca, "Bunlar Öcalan nezdindeki temel taleplerimiz. Sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarını sağlamadan bu sürecin ilerleyebilmesi mümkün değil" derken silah bırakma için de bir takvim ifade etmediklerini belirtti.