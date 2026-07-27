TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Koçyiğit, çerçeve yasanın bir sonuç değil, yeni bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yasanın, sorunun çözümüne katkı sunacak ilk adım olacağını belirten Koçyiğit, düzenlemenin kapsayıcı olması ve demokratik siyasete katılımı teşvik etmesi gerektiğini dile getirdi.

Koçyiğit ayrıca, sürecin yalnızca yasal düzenlemeyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, Meclis bünyesinde tüm partilerin temsil edileceği bir “Barış İzleme ve Takip Kurulu” oluşturulması önerisinde bulundu.

Bu kurulun süreci izleyen ve olası sorunları tespit eden bir yapıda olması gerektiğini ifade etti. Çerçeve yasanın ardından başta İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere çeşitli mevzuatlarda değişiklik yapılmasının da gündeme gelebileceğini belirten Koçyiğit, yasanın bu düzenlemeler için temel bir referans olacağını söyledi.

Siyasi temasların sürdüğünü ve görüş alışverişlerinin devam ettiğini aktaran Koçyiğit, bu hafta içinde yoğun bir görüşme trafiği yaşanacağını ifade etti. Yasa takviminin henüz netleşmediğini belirten Koçyiğit, sürecin olgunlaşmasının ardından teklifin Meclis’e sunulmasının beklendiğini kaydetti. Koçyiğit, partiler arasında yasanın ele alınışına ilişkin farklı görüşler bulunduğunu, ancak ortak bir zemin oluşturulması için görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.