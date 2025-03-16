DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti Üyesi Pervin Buldan, katıldığı bir televizyon programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Buldan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından Meclis partilerini ziyaret eden DEM Parti-İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ne zaman görüşeceğini de açıkladı.

Görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Buldan, İmralı heyetinin bayramdan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu. Buldan, "Erdoğan, 'Görüşmeyi bayramdan sonra yapalım, bazı hazırlıklarımız var' dedi" ifadesini kullandı.

'SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ'

Hükümetten bu süreçte somut adımlar beklediklerini belirten Buldan, "Barış birkaç günde gerçekleşecek bir şey değil. Sabırlı olmaya ihtiyacımız var. Elbette hepimiz somut adımlar bekliyoruz ama beklemek zorundayız" diye konuştu.

'ÖCALAN'IN KOŞULLARI DEĞİŞMELİ'

PKK elebaşı Öcalan'ın İmralı koşullarında değişiklik yapılması gerektiğini belirten Buldan, terör örgütünün kongresine ilişkin şunları söyledi:

"Kongrenin yapılabilmesi için uygun şartların iktidar tarafından sağlanması gerekiyor. Hükümetin, Sayın Öcalan'ın koşullarıyla ilgili bazı hazırlıklar yaptığını duyuyoruz. Ancak bu konuda bize ulaşan net bir bilgi yok."

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ ÇAĞRISI

Buldan ayrıca, sürecin ilerlemesinde cezaevlerindeki tutukluların durumunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ve Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmasının sürece olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.