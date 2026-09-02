İddiaya göre teröristbaşı Öcalan’ın yürütülen “süreç” kapsamında Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi arasındaki ittifaka atıfta bulunması üzerine 53 Alevi yurttaş ve aydın tarafından “Alevi Aydınlar Bildirgesi” yayımlandı.

Bildiride söz konusu tarihsel referansa tepki gösterilirken, açıklama DEM Parti yönetiminde de rahatsızlığa neden oldu. Parti tarafından yapılan açıklamada, “Öcalan’ın bu bağlamda bir değerlendirmesi bulunmamaktadır” denildi. DEM Parti ayrıca Alevilerin sürecin karşısında gösterilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"BUGÜN ALICISI YOK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katıldığı televizyon programında bildirgeye imza atan bazı isimleri eleştirdi.

Bakırhan, bazı imzacılar arasında tanıdığı ve değer verdiği aydınların bulunduğunu belirtirken, bazı isimler için ise sert ifadeler kullandı.

Bakırhan, “Sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız, hangi aydın kimliği var onu da bilmiyorum” ifadelerini kullanarak, Kürt hareketini ve Öcalan’ı eleştirmenin “aydın” olmakla eş tutulmasına tepki gösterdi.

Bakırhan, “Kürt Hareketi'ni eleştirmek, Öcalan'ı eleştirmek, tırnak içerisinde aydın olmaksa bana kusura bakmayın o dündü. Bugün artık onun alıcısı yok” dedi.

İDRİS-İ BİTLİS VE YAVUZ SULTAN SELİM YORUMU

Tartışmanın tarihsel boyutuna da değinen Bakırhan, İdris-i Bitlisi ve Yavuz Sultan Selim’in tarihte yaşamış kişiler olduğunu belirterek, ikisinin aynı ifade içerisinde anılmasının doğrudan Alevi karşıtı bir anlam taşıdığı yorumuna katılmadığını söyledi.

Bakırhan'ın sözleri şöyle:

"İçinde temiz, çok dürüst, tanıdığım bazı aydın arkadaşlarımız da var. Bir de sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız, hangi aydın kimliği var onu da bilmiyorum. Yani Kürt Hareketi'ni eleştirmek, Öcalan'ı eleştirmek, tırnak içerisinde aydın olmaksa bana kusura bakmayın o dündü. Bugün artık onun alıcısı yok.

İdris-i Bitlis tarihte birisidir. İyiliklerini, kötülüklerini ortadadır. Yavuz Selim de Osmanlı'nın bir sultanıdır, padişahıdır. Yani ikisinin aynı kelime içerisinde geçiyor olması ve Alevi karşıtı bir şey yorumlamayı da ben birbirine bağını kuramıyorum. Velhasılı bunu eleştiriyorum.

Toplumsal katılım konusunda bu soru vesilesiyle Türkiye toplumuna şunu söylemek istiyorum. Bugün hiç öylesine derin analizlere gerek yok. DEM Parti'nin milletvekili tablosuna bakın. Dem Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisine bakın. Hiçbir siyasi parti olmayan bütün renkler, bütün inançlar, bütün halklar, bütün dinlerin içerisinde siyaset yaptığı bir zemindir. Ve artı olarak da Alevilerin içerisinde en önemli rol ve görevlerde olduğu bir siyasi partiye böyle bir yakıştırma yapılabilir mi?”