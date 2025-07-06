DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gül Çiftci Binici de eşlik etti. Görüşmenin ardından Hatimoğulları ve Özel, gazetecilere açıklama yaptı. Özel şöyle konuştu:

"HERKES BUNUN SİYASİ BİR OPERASYON OLDUĞUNA İNANIYOR"

*Eş Genel Başkanımıza, Tülay Başkanımıza dayanışmaları için yürekten teşekkür ediyorum. Dün Adana’ya ve operasyona tabi tutulan diğer belediyelerimize yerelde yapılan dayanışma ziyaretleri için de ayrı ayrı hem Adana, hem Adıyaman hem Antalya örgütlerine teşekkür ediyorum.

*Sayın Başkan’ın ifade ettiği gibi artık Türkiye’de bu operasyonların siyasi bir operasyon olduğuna inanmayan kimse kalmadı. Anketlerde yüzde 25 gibi inandığını söyleyen seçmen var. Ama o inandığını söyleyen seçmen Cumhur İttifakı'nın kategorik seçmeni.

*‘İki kere iki beş eder’ dese Tayyip Bey, ‘Evet, iki kere iki beş eder’ diyen kategorik kemik seçmen, ki bu muhalefet tarafında da biz bir şeyi yanlış söylesek de destekleyen, kategorik destekleyen seçmen kitlesi bizim tarafta da oluyor.

*Bunun dışında normal ve makul bakan, meseleyi siyasi angajmanlarla değil de vicdan gözüyle dinleyen kimse bu yapılan operasyonların yolsuzluk operasyonu olduğuna inanmıyor. Herkes bunun siyasi birer operasyon olduğuna inanıyor.

*Saygın Başkan hatırlattı, kayyımlardan çok çektiler. Dünya kadar kayyım atandı. Geçtiğimiz dönem yanılmıyorsam kazandıkları hemen bütün belediyelere, dördü hariç hepsine kayyım atandı.

*O zamanlar Tayyip Bey bugünkü özgüveniyle çıkıp televizyonların, kameraların, sizlerin karşısına çıkıp şunu söylüyordu: ‘Bunlar terör örgütüne para yolladıkları için gözaltına alınıyorlar. Bunlar teröre finansman sağladıkları için gözaltına alınıyorlar. Emin olun buradaki mesele Kürt vatandaşların, yerel yönetici seçme hakkına siyasi bir şey değil.

*Böyle olduğu için oluyor.’ Şimdi bu süreç başladı, Tayyip Bey ne dedi? ‘Süreç ilerleyecek ve kayyım uygulaması istisna olarak kalacak’ dedi. Ne demek istisna? Çok nadir, binde bir. Demek ki o istisnai hal dışındaki bütün haller siyasiymiş, değil mi?

*Buna Tayyip Bey karar verdiğine göre... Tayyip Bey ne biliyor bundan sonraki süreçte ne olacağını veya bundan önce ne olduğunu? Demek ki bundan önce kayyım atanan bütün süreçler siyasiymiş. ‘Buradan mesafe alınırsa kayyım uygulaması istisnaya döner’ diyor. O yüzden açık ve net şekilde şunu görmek lazım.

*Yapılan her şey; hem belediye başkanlarının kişilik haklarına, ailelerine, çocuklarına yapılan zulümler, bunların hepsi bir büyük vicdansızlıkla yapılan siyasi işlerdir. Suçları Tayyip Bey’in adayını yenmektir. Suçumuz partimizi birinci parti yapmaktır. Ekrem İmamoğlu’nun suçu 15,5 milyon kişinin oyları ile Cumhurbaşkanı adayı olmuş olmasıdır.

*Risk Sayın İmamoğlu’nun Sayın Erdoğan’ı bütün anketlerde açık farkla yeniyor olmasıdır. Bunun için yapıyorlar bütün bunları.

"BUNDAN SONRA ARTIK SÖYLENECEK SÖZ YOK, YAPILACAK OLANLAR VAR”

*Bugün de şu anda arkadaşlarımız ifade veriyor ve sonra büyük ihtimalle tutuklamaya sevk edilecekler. Bugün sabah da söyledim; Abdurrahman Tutdere, bambaşka bir isim. Adıyaman’ın kendi kendine adaylaştırdığı, zorla aday ettiği, zorla seçtiği, gözüne Adıyaman’a katkı sağlamak için uyku bile girmeyen birisini bununla itham ediyorlar.

*Zeydan Başkan gibi bütün Adana’nın gönlünü kazanmış birisine leke çalacaklar ya. Daha doğrusu İstanbul’daki bu işe rıza üretemediler, kendi seçmenlerini bile ikna edemediler. Şimdi bunu Anadolu’ya yayarak yapmaya ve bunun büyük bir organizasyon olduğunu, diğer şehirlerde de kolunun, bacağının olduğunu inandırmaya çalışıyorlar ya.

*Burada Adana elverişli bir yer kendilerince. Bizle DEM’i Adıyaman’da, Adana’da karşı karşıya getirebilirler kolaylıkla. DEM bu operasyonlara tepki göstermezse DEM’e, DEM bu operasyonlara tepki gösterirse bu sefer Türkiye toplumuna başka bir mesaj verecekler kendilerince.

*Ve Zeydan Başkan’a bunu yapmak için şu an muhatap olduğu soru şu: Aziz İhsan Aktaş bu dönem değil, bir önceki beş yıl değil, ondan öncesi Seyhan Belediye Başkanıyken Seyhan Belediyesi ile çalışmış. Bunun üzerinden suçlamaya kalkıyorlar ve sekiz yıl önceki bir ihaleyle ilgili bir kanıt da bulmuş değiller.

*O dosya defalarca incelenmiş, Sayıştay tarafından uygun görülmüş, hiçbir problemin olmadığı bir nokta. Ama konu şu; Aziz İhsan Aktaş’a ‘İsim ver’ diyorlar. O da dönmüş geriye dönüp bakıyorlar, ‘Sekiz yıl önce Seyhan’ diyor. Ve şimdi bunun için Belediye Başkanımızı gözaltına aldılar, tutuklamaya çalışıyorlar.

*Buradan sonra artık söylenecek söz yok. Buradan sonra yapılacaklar var. Onunla ilgili bir takvimin içindeyiz. Tam bu dakikalarda Parti Meclisimiz toplandı, toplantıyı açmak üzere bizleri bekliyor.

*Bundan sonra artık Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni bir sürecin içinde olduğunu ve bundan sonraki sürecin ne kadar zor olursa olsun direncin ve dirayetin daha da yüksek olacağını dün de ifade ettik. Bugün de bir kez daha ifade edeyim. Sayın Başkan’a, onun şahsında DEM heyetine ve DEM Parti‘ye teşekkür ediyoruz gösterdikleri dayanışma için.”

"TİMUR SOYKAN GİBİ BİR GAZETECİ"

Özel, gazeteci Timur Soykan’ın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

*Timur Soykan’ın tweeti; ‘Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor.’ Yani ‘Yolsuzluk var ve bunu ispatlamak gibi bir derdim yok artık' diye bunu ilan ediyor. Ve devam ediyor, diyor ki; ‘Seçimde AKP’yi yenmek suç olarak yasalara girsin. Böylece hâlen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulunur.’ Bundan dolayı Timur Soykan’ı tutuklamaya sevk ediyorlar. Ve madde ne? Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu.

*Geçen sene bu yasa görüşülürken bütün muhalefet olarak biz şunu söyledik: ‘Bu çok tehlikeli ve bu gazetecileri içeri attırır.’ Ne diyordu AKP’liler? Hepiniz hatırlıyorsunuz, ‘Bunun basınla ilgisi yok. Efendim deprem oluyor, tusunami gelecek diye bir haber yayılıyor.

*İnsanlar evlerinden kaçıyorlar. O sırada hırsızlık oluyor. Buna bir tedbir almamız lazım’ diyorlardı. Tusunami geliyor yalanını atanlara mı tedbir alıyorlarmış, Timur Soykan gibi bu tweeti atanlara mı tedbir alıyorlarmış?

*Geçen sene utanmadan, sıkılmadan tutanak altında bunları söyleyenlerin gerçek niyetinin ne olduğunu biz biliyorduk. Topluma da anlatıyorduk. Şimdi sizin sayenizde herkes görüyor ki Timur Soykan gibi bir gazeteci. Ne demiş Timur Soykan? ‘Seçimde AKP’yi yenmek suç olsun, herkes rahat olsun’ demiş.

*Boşu boşuna belediye operasyonu yapmazsınız. Ekrem İmamoğlu’nu AKP’yi yenme suçundan Silivri’ye koyarsın, pazar günü boşuna toplanmayız böyle 20 tane kamera, iki tane genel başkan, heyetler, bilmem neler.

*Çünkü rejim kendisini yeneni hapse attığını bilirse ya aday olmazsın, aday olursan da hapsi boylarsın. Kurdukları rejim böyle bir rejim. Yalan mı? Bunu ilk kez Timur Soykan mı söylüyor? Bunun yalan olduğunu ispat etmek için 108 gündür bir kanıt koydunuz mu önümüze?

*Biz Ekrem İmamoğlu’nun suçunun Erdoğan’ı yenmek dışında bir şey olduğunu görseydik, herkes bugün evinde oturuyor olurdu. Bir gazeteci olarak bunu tweet atmış, şimdi gidip Timur Soykan’ı Silivri’ye koyacaklar.

*Sonra birisi çıkacak. Diyecek ki ‘Timur Soykan tweet attığı için, gazeteci olduğu için içeride’ Örneğin bu soruyu soran arkadaşımız böyle bir tweet atacak. Onu da içeri atacaklar. Çünkü şuna inanmamızı bekleyecekler: ‘Timur Soykan gazetecilik faaliyetinden dolayı değil, başka suçlardan içeride’ diyecekler. Böyle bir paralel evren yarattılar.

*Böyle bir paralel evren yaratmaya çalışıyorlar. Bu vasata, bu gerizekalılığa hepimizin teslim olmasını istiyorlar. Ve devamlı şunu yapmaya çalışıyorlar: Biz her şeyi yaparız, birileri de rıza gösterir.

AKP VE MHP SEÇMENİNE SESLENDİ

*Geçtiğimiz dönemde yaşanan birkaç olayda bunu çok yakından hissettim. Buradan AK Parti ve MHP’nin çok değerli seçmenlerine şu hikayeyi anlatmak isterim. Hz. Ali bir tarafta, Küfe’de; Muaviye de Şam’da. Küfe’den birisi elinde erkek devesi Şam’a giriyor. Şamlı’nın biri de bunu fırsat biliyor, ‘Deve benimdir, ver’ diyor, elinden alıyor. Kavgaya tutuşuyorlar. Halk toplanıyor iş Muaviye’ye kadar intikal ediyor. Bakıyor o da, ‘Herkesi çağırın’ diyor. 10 bin kişi toplanıyorlar. ‘Ey Şamlılar. Bu Şamlı kardeşimiz bu devenin dişi olduğunu ve kendine ait olduğunu söylüyor.

*Küfe’den gelen bu kardeşimiz de devenin erkek olduğunu ve kendine ait olduğunu söylüyor. Bu deve erkek midir, dişi midir?’ diyor herkesin gözünün önünde. Bağırıyor Şamlılar ‘Dişidir.’ ‘Deve Küfelinin midir, Şamlının mıdır?’ ‘Şamlının’dır.’ Veriyor deveyi, evine gidiyor. Muaviye gidiyor Küfelinin kulağına eğiliyor diyor ki ‘Şimdi git o Ali’ye söyle, Muaviye’nin elinde o söylüyor diye erkek deveye dişi diyecek 10 bin adam var, ayağını denk alsın’ diyor.

*Şimdi AK Parti ve MHP seçmenine sesleniyorum: Siz bu haksızlığı yapar mısınız? Siz erkek deveye sırf Tayyip Bey diyor diye dişi mi diyeceksiniz? Sırf Tayyip Bey diyor diye birinin malını, mülkünü, namusunu bir başkasının siyasi geleceğine heder mi edeceksin?

*Size Muaviye dedi diye haksızlık yapan ve arkasında durup bize kaygı verecek topluluk gözüyle bakıyorlar. Biz size öyle bakmıyoruz. Ben bu kötülükten AK Parti ve MHP’nin, Anadolu’nun pırıl pırıl insanları olan seçmenlerinin vicdanına sığınırım. Sözüm budur.