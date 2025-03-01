Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın "tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısının ardındandan DEM Parti, kurullarında gelinen süreci ve bundan sonra izlenecek yolu belirleyecek.

Parti kurullarında sürece ilişkin nasıl bir yol izleneceği tartışmalarının ardından önceki dönemlerde olduğu gibi il ve ilçelerde halk buluşmaları yapılacağı kaydedildi.

DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının hemen ardından süreci değerlerdirmek üzere İstanbul’da Merkez Yürütme Kurulu’nu topladı. ANKA Haber Ajansı’nın DEM Parti yetkililerinden öğrendiği bilgiye göre, yapılan MYK toplantısında Öcalan'la yapılan görüşmede yer alan 7 kişilik İmralı Heyeti'nin MYK'ya katılarak bilgilendirme yaptığı ancak, ''derinlemesine bir tartışma olmadığı ve bir karar alınmadığı'' belirtildi. DEM Parti MYK'nın 3 Mart Pazartesi günü yapacağı toplantıda ''asıl süreç ve çağrı tartışmasının'' ele alınacağı öğrenildi.

Öcalan'ın çağrısının ardından DEM Parti yetkili kurullarını toplama kararı almıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın başkanlığında, yarın Parti Meclisi (PM) ve il eşbaşkanları, 3 Mart Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve 5 Mart Çarşamba günü milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılacak.

DEM Parti’nin yapacağı bu toplantılarda, partiye gönül verenlerin fikrinin alınması ve önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleneceği tartışılacak. Ayrıca, il ve ilçelerde halk buluşmaları yapılacak.