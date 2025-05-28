Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından DEM Parti siyasi partiler turuna devam ediyor. DEM Parti dün MHP'yi ziyaret etmesinin ardından bugün AKP'ye ziyaret gerçekleştiriyor.

DEM Parti heyeti, Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşuyor. AKP Grubu’nda ise Abdullah Güler, Özlem Zengin, Efkan Ala ve Ömer Çelik yer alıyor.

Görüşmeyi takip eden SÖZCÜ muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu, "Bu görüşmede PKK'nın feshine dair neler yapılacağı konuşuluyor. Ömer Çelik, 'MİT ve TSK sahada, doğrulama mekanizması üzerinde çalışılıyor' demişti. Bu konu üzerinde de bir görüşme olacak. Hem Bahçeli hem de Meclis Başkanı'nın komisyon kurulmasına ilişkin açıklamaları olmuştu. Buna ilişkin DEM Parti'nin değerlendirmesi olacak" dedi.

Mutlu şu ifadeleri kullandı:

-Bugünün en önemli başlıklarından biri 10. Yargı Paketi olacak. Dün Meclis'e sunulması beklenen 10. Yargı Paketi bugüne ertelendiği duyuruldu.

-DEM Parti ile yapılan görüşmenin ardından paketin bu akşam mı yoksa yarın mı sunulacağına dair AKP'li Güler'in bir değerlendirmesi olabilir.

-Covid izni benzeri bir düzenlemeden bahsediliyor. 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçları kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülürse bu defa FETÖ üyelerinin yararlanma ihtimali oluyor.

Bu sebeple de AK Parti ve DEM Parti bu madde üzerinde anlaşamamışlardı. AKP bu maddeye ilişkin daha temkinli yaklaşıyor.