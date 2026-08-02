DEM Parti İmralı Heyeti, planlanan temasları gerçekleştirmek amacıyla adaya hareket etti. Heyetin programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşme bulunuyor. Heyetin kadrosunun Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluştuğu bildirildi. Görüşmenin içeriğine dair henüz ek bir bilgi paylaşılmadı.

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